نشطاء يخوضون معركة لتحرير أنثى حوت أبيض من الأسر بحوض مائى فى كوريا الجنوبية

كتبت ريهام عبد الله

طالب عدد من الناشطين في مجال حقوق الحيوانات، بإطلاق سراح أنثى حوت أبيض، تحمل اسم "بيلا"، وتحريرها، من وجودها في الحوض المائي القاحل الموجود في الطوابق السفلية من مركز تجاري ضخم في كوريا الجنوبية، منذ نحو عِقد من الزمن.

وكان عمر أنثى الحوت، عامين تقريبًا عند وقوعها في الأسر، وصيدها بواسطة قوارب في المياه الروسية في عام 2013، وبيعها إلى حوض أسماك Lotte World Aquarium - وهو الأكبر في سيول، وفقا لموقع "سى إن إن" عربية.

وكان مع "بيلا"، اثنين من ذكور الحيتان البيضاء، وهما "بيلي" و"بيلو"، إلى جانب كائنات بحرية قطبية أخرى، مثل طيور البطريق والفقمات، وشكلت أنثى الحوت جزءًا من منطقة جذب شهيرة تتمحور حول القطب الشمالي.



أنثى الحوت الأبيض بيلا

وداخل خزان يبلغ وزنه 1224 طنًا، بعمق 7 أمتار تقريبًا، غالبًا ما كان الثلاثي محور الصور الشخصية للزوار، ومقاطع الفيديو على منصة "تيك توك"، وتوفي "بيلو" في الخامسة من عمره بعام 2016، وتبعه "بيلي" بعد أعوام في 2019، عن عمر يناهز 12 عامًا، وفي الحياة البحرية الطبيعية، يتراوح متوسط العمر المتوقع للحيتان البيضاء بين 35 و50 عامًا.

وأشعل نفوق الحوتين عاصفة من الانتقادات من نشطاء حقوق الحيوان في كوريا الجنوبية، ما دفع الشركة إلى التحرك، وفي عام 2019، تعهدت شركة Lotte بإطلاق سراح "بيلا"، لكن النشطاء يقولون إنّه لا يوجد حتى الآن سبب للاحتفال، فمع اقتراب عام 2024، أي بعد مرور أكثر من 4 سنوات، لا تزال "بيلا" في الحوض المائى.

وقال المؤسس المشارك لمجموعة الحياة البحرية الكورية الجنوبية Hot Pink Dolphins، جو ياك جول: "شركة Lotte إنّها تتخذ الإجراءات، لكننا لا نعرف في الواقع.. فإن المعرض لا يزال مفتوحًا ولم يتم الإعلان عن تاريخ إطلاق سراحها".

وأشار جو إلى أنّ أنثى الحوت تستمر أيضًا في إظهار علامات التوتر "النمطية" بعد وفاة رفيقيها في الحوض المائي، إذ تدور في دوائر صغيرة، وتطفو بفتور بالقرب من سطح الماء.



أنثى الحوت بيلا

وفي عام 2022، نظم نشطاء من مجموعة Hot Pink Dolphins احتجاجًا عند حوض بيلا، مطالبين بإطلاق سراحها، وقال متحدث باسم الشركة : "تبذل شركة Lotte World Aquarium قصارى جهدها لخلق البيئة المناسبة والوقت المناسب لإطلاق سراح بيلا خلال المناقشات المستمرة"، وأوضح المتحدث أنّ بيلا كانت "بصحة جيدة"، وتخضع حاليًا للتدريب لإعدادها "لبيئة بحرية جديدة".

وعند سؤاله عن سبب الاستمرار في عرضها، قال المتحدث: "في هذه المرحلة، لا يوجد مكان آخر لها للبقاء فيه"، وأكّد مسؤولو شركة Lotte أنّ "المكان الوحيد في العالم" الذي يمكن إطلاق سراح "بيلا" فيه هو ملاذ آمن في آيسلندا.



نشطاء يطالبون بإطلاق سراح أنثى الحوت

بدوره، ذكر مشغلو محمية قادمة في النرويج أنّهم وجهوا دعوة رسمية إلى Lotte World Aquarium لاستضافة "بيلا" في محميتها الواقعة في مضيقٍ قطبي ضخم تبلغ مساحتها 500 فدان أقصى شمال النرويج، وقال أندريه بوريل، عضو في مجلس الإدارة: "عملت محمية الحيتان النرويجية بنشاط مع أصحاب بيلا على مدار العامين الماضيين، وعرضت تسهيل نقلها".

وتابع: "نحن على استعداد لتوفير ملاذ لها، وربما حوت بيلوغا آخر في حديقة أكوا بلانيت يوسو في كوريا الجنوبية يُدعى روبي، مع بيئة بحرية طبيعية حيث يمكنهم التجول بحرية والغوص والازدهار جنبًا إلى جنب مع الحياة البحرية الأخرى"، ومع اقتراب نهاية عام 2023، كررت منظمات حقوق الحيوان دعواتها للإفراج عن "بيلا".