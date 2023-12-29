اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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موكب جنائزى رمزى فى نيويورك للمطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 05:00 ص
موكب جنائزى رمزى فى نيويورك للمطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة دمار غزة جراء العدوان الإسرائيلى
وكالات

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شارك مئات المتظاهرين، متوشحين بالسواد وحاملين دمى تمثل أطفالا قتلى، في موكب جنائزي رمزي في مدينة نيويورك الأمريكية للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وسار موكب المتظاهرين بصمت، على صوت قرع الطبول، خلف لافتة كتب عليها "وقف إطلاق النار الآن" وصولا إلى ساحة تايمز سكوير في مانهاتن، الخميس.

 







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