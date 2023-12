موكب جنائزى رمزى فى نيويورك للمطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة

شارك مئات المتظاهرين، متوشحين بالسواد وحاملين دمى تمثل أطفالا قتلى، في موكب جنائزي رمزي في مدينة نيويورك الأمريكية للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وسار موكب المتظاهرين بصمت، على صوت قرع الطبول، خلف لافتة كتب عليها "وقف إطلاق النار الآن" وصولا إلى ساحة تايمز سكوير في مانهاتن، الخميس.

The silent processional is now passing through Times Square, where preparations are under way for New Years Eve celebrations. pic.twitter.com/xPC17UKaQc