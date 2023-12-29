"موسوعة تحكى تاريخ مصر".. خالد أبو بكر يطالب بكتيب للمشروعات القومية آخر 10 سنوات

كتب الأمير نصرى

طالب الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، بكتيب وموسوعة للمشروعات القومية في مصر آخر 10 سنوات، تتضمن فكرتها ودراسات الجدوي، وكافة التفاصيل، ويحكي تاريخ مصر في هذا العقد الماضي.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إنه يجب كتيب يضم كافة المشروعات "قصتها وتمويلها وتفاصيلها وعائدها، وطرق صيانتها، معقبًا:""للي ذاكر ذاكر من زمان.. عناء السنوات الماضية جاء بمحصلة في صورة مشروعات وجب الحفاظ عليها.. إذا كنا تكبدنا عناء شديد مقابل الدين، ولكن هناك محصلة يجب الحفاظ عليها".

وشدد على أن الأجيال القادمة ستتحمل بعض الفوائد للديون القائمة، ولذا لا لا بد من كتالوج تعريفي بحجم المشروعات وفكرتها ودراستها وطرق صيانتها والحفاظ عليها.

وتابع:" نحتاج كتاب يحكي تاريخ مصر آخر يضم كل جنيه ودولار تم إنفاقه.. ولذا لا بد من شيء موثق للأجيال القادمة".