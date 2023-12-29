منافسو ترامب على الترشيح الجمهورى ينتقدون استبعاده فى ولاية ماين

كتبت ريم عبد الحميد

انتقد منافسو الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب على ترشيح الحزب الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، قرار وزير خارجية ولاية ماين بإزالة اسمه من بطاقة الاقتراع فى الانتخابات التمهيدية بالولاية، لتصبح ثانى ولاية أمريكية تقوم بهذه الخطوة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إنه عندما حظرت المحكمة العليا بولاية كولورادو ترامب من بطاقة التصويت فى السباق الجمهورى الأسبوع الماضى، انتقد كافة منافسى الرئيس السابق القرار، بدلا من استخدامه للهجوم عليه. واستخدم كلا من حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس ورائد الأعمال فيفيك راماسوامى نفس الحجج مجددا مرة أخرى بعد قرار ماين.

وقال ديسانتيس إن القرار يفتح الباب أمام المشكلات، فهل يستطيع وزير خارجية ولاية جمهوري أن يستبعد بايدن من بطاقة الاقتراع؟.وكان ديسانتيس قد أشار فى وقت سابق إلى أن حكم كولورادو جزء من مخطط لتعزيز الدعم الجمهورى خلف ترامب فى السباق التمهيدى، وسبق أن قال إن الاتهامات الجنائية ضد ترامب قد امتصت كل الأكسجين من السباق.

بينما قال راماسوامى، الذى يخوض الانتخابات ظاهريا ضد ترامب لكنه يدافع بحماس شديد عن الرئيس السابق، إنه سنسحب من الانتخابات التمهيدية فى أى ولاية لن يكون اسم ترامب موجودا على بطاقة الاقتراع فيها، كما دعا المشاركين فى السباق الجمهورى إلى القيام بالأمر نفسه.

وقال راماسوامى فى بيان إن هذا هو شكل ما يكون عليه التهديد الحقيقى للديمقراطية، مضيفا أن الظام عازم على إبعاد هذا الرجل، وسيتم إلقاء اللوم على الدستور.

وقال بيان لحملة المرشحة نيكى هايلى، إنها ستهزم ترامب بنزاهة، ويجب أن يحدد الناخبون من الذى سينتخبونه. فيما أشار بيان لحملة كريس كريستى إلى انتقاده السابق لحكم كولورادو، والذى قال فيه إنه لا ينبغى أن تستبعد محكمة مرشح من بطاقة اقتراع بدون محاكمة تشمل أدلة يتم قبولها من قبل هيئة محلفين. وأضاف أنه ينبغى أن تتم هزيمة ترامب عبر صناديق الاقتراع.