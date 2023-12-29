مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 20 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم الجمعة، قرابة 4000 سائح يصلون على متن 20 رحلة طيران، وذلك ضمن 121 رحلة طيران دولية استقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة.

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم من عدة دول بينها رحلتان من التشيك، 5 رحلات من بولندا، و4 رحلات من إيطاليا، ورحلة من بلجيكا، وأخرى من هولندا، وواحدة من سلوفاكيا، و6 رحلات من المطارات الألمانية.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى استقبل 121 رحلة طيران دولية بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة، ووصلت الرحلات من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.