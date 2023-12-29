اليوم السابع
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محمود مسلم: الرئيس أبو مازن قادر على لم الشمل الفلسطينى مرة أخرى

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 01:20 م
محمود مسلم: الرئيس أبو مازن قادر على لم الشمل الفلسطينى مرة أخرى الدكتور محمود مسلم الكاتب الصحفى وعضو مجلس الشيوخ
رامى محيى الدين

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قال الكاتب الصحفى الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والعلوم فى مجلس الشيوخ ورئيس قطاع الثقافة فى الشركة المتحدة: اعتقد لا يمكن أن يكون هناك انقسام فلسطيني فلسطيني وإلا سيكون هناك كارثة ستنعكس على كل الأوضاع الفلسطينية وعلى القضية الفلسطينية ، كما اعتقد ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قادر على ان يلم الشمل مرة أخرى ويخرج بحكومة تكنوقراط واعتقد أن بيان حماس يعكس قبول  لهذا الأمر طالما أنها حكومة وطنية ليس لأحد من الخارج أن يتدخل فيها.

وأضاف خلال مداخلة لقناة العربية: اعتقد أن القضية  الأطراف تتوافق بشكل معين لان الاقتراح المصرى الثلاثة مراحل مرتبطة ببعضها "ما ينفعش تنفصل".

وأكد أن الهدف الإسرائيلى إنها كانت تعمل هدنة مثل الهدنة الماضية وتتسلم عددا من الرهائن مقابل الإفراج عن الأسرى وهذا أمر ترفضه أيضا حماس ، حماس تطالب بوقف إطلاق النار ، فالمقترح المصرى يلبى غالبا معظم الطلبات .

 







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