محافظ دمياط تتلقى تقريرا حول جهود مديرية الصحة لتقديم الخدمات الطبية خلال 2023

دمياط معتز الشربيني

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، تقريرًا من مديرية الصحة جاء حول جهود إدارة القوافل الطبية لتنفيذ خطة عام 2023 بنسبة 100%، وذلك لتنفيذ 77 قافلة خلال العام بمراكز المحافظة للوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى أهالى القرى، وتتضمن تلك القوافل التى يتم تنفيذها أسبوعيًا عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل للطفيليات وآخر لأمراض الدم، ووحدة للأشعة ووحدة للسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم .

وأشار البيان إلى أنه تم تنفيذ 5 قوافل بمركز دمياط و 13 قافلة بمركز فارسكور، علاوة على تنفيذ 35قافلة بمركز كفر سعد و 9 قوافل بمركز الزرقا و 15 قافلة بمركز كفر البطيخ، تم خلالهم توقيع الكشف الطبى على 111591 مواطن و تحويل 1879 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات و أيضًا فحص 2557 حالة بالأشعة و 2608 حالة بالسونار وإجراء 31926 تحليل معملى استصدار 469 علاج على نفقة الدولة.

وأشادت محافظ دمياط، بجهود فريق القوافل الطبية لتنفيذ تلك الخطة وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للأهالى بالقرى ، واستهداف عدد من القرى والعزب لأول مرة بمركز كفر سعد والزرقا و كفر البطيخ لاقامة قوافل بها ، وأيضًا الجهود المبذولة فى إطار مبادرة التأمين الطبى لمصيف رأس البر خلال الفترة من شهر يونيو حتى نهاية شهر سبتمبر عام 2023 لتقديم الخدمات الطبية للمصطافين والمترددين على المدينة ، علاوة على المشاركة الفعالة فى المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بمدينتى رأس البر و دمياط الجديدة.