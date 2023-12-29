محافظ بنى سويف يتابع مع مسئولى التأمين الصحى سير امتحانات معهد التمريض

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده الدكتور محمد يحيى مدير فرع للتأمين الصحي ببنى سويف،و فى إطار توجيهات الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة وإشراف الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الادارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية، وتضمن الإشارة إلى تفقد سير الامتحانات، حيث تؤدي طالبات الصف الرابع في مادة " علم وظائف الأعضاء " من إجمالي 8 مادة للصف الرابع.
وخلال تفقده لسير الامتحانات، تجول مدير التأمين داخل لجان الامتحانات والتي تضم 29 طالبة، وذلك للاطمئنان على توافر كافة المتطلبات اللازمة لأداء الامتحانات في جو هادئ ومنتظم يساعد الطلبة في تحقيق المرجو منهم من تفوق وتميز، مستفسراً من الطالبات عما إذا كانت هناك أية عوائق أو مشكلات تواجه سير الامتحانات، مشدداً على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ،وذلك في حضور الأستاذة فاطمة محمود مدير المعهد.
وأكد "يحيى"، توفير الأجواء المناسبة وتذليل أي عقبات والمرور بصفة دورية لمتابعة سير الامتحانات ومتابعة انتظام أعمال ولجان الامتحانات وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب والمراقبين من حيث الإضاءة والتهوية الجيدة، وتوفير العناية الطبية اللازمة لجميع اللجان حيال أية مواقف أو حالات طارئة داخل اللجان التي تم تزويدها وتجهيزها بكافة احتياجاتها.
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