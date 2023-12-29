محافظ الإسماعيلية يتابع نتائج الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية نتائج أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي انطلقت صباح الأحد 24 ديسمبر واستمرت لمدة 5 أيام، حتى أمس الخميس، بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

واستهدفت الحملة القومية حوالي 239 ألف طفل من عُمر يوم وحتى 5 سنوات، بإجمالي 5.915 زجاجة من الطعوم المنصرفة، من خلال 960 فريق ثابت بالمراكز والوحدات الصحية ومتحرك من شقة لشقة؛ لوصول التطعيم بلقاح شلل الأطفال لجميع الأطفال المستهدفين دون سن الخامسة، وخاصة بالمناطق الحدودية والنائية والاطمئنان على سير الحملة والتغطية الكاملة للمحافظة.

وأشار الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أنه تم الإعداد للحملة من خلال وضع خطة شاملة للتغطية الجغرافية للمحافظة، بمعرفة مسئولي الوقائي بالإدارات الصحية، وتحديد خطوط سير الفرق والتي تم تدريبها مسبقًا على أعمال التطعيمات، والإشراف المستمر على المستهدف اليومي للحملة بجميع الإدارات الصحية، بالإضافة إلى عقد اجتماع مسائي لمناقشة النتائج وتلافي أي معوقات؛ بهدف الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين من التطعيم والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وتابع "بشارة" مد الحملة القومية للتطعيم ليوم آخر، لمن فاتهم التطعيم والوصول للعدد للمستهدف من الأطفال، مؤكداأنه لابد من الاستمرار في حملات التوعية للمواطنين بأهمية حملات التطعيم، للحفاظ على أبنائنا من مخاطر الإصابة بالأمراض بشكل عام والعمل على الوصول إلى تحقيق المستهدف من هذه الخطة وإعلان خلو مصر من هذا المرض.