اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2023 02:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مباشر من الإسكندرية.. طقس مشمس والمواطنين يستمتعون على الكورنيش

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 12:48 م
مباشر من الإسكندرية.. طقس مشمس والمواطنين يستمتعون على الكورنيش طقس الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة ، طقسا معتدلا مشمس نهارا مائل للبرودة ليلا  مع توافد المواطنين علي الكورنيش للاستماع بالطقس الدافئ، وتكون درجات الحرارة العظمي 22 درجة، والصغري 14 درجة .
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومن المتوقع أن يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12.
 
 
حالة-الطقس-معتدل-في-الإسكندرية
حالة-الطقس-معتدل-في-الإسكندرية

طقس-مشمس-علي-الإسكندرية
طقس-مشمس-علي-الإسكندرية

طقس-معتدل-علي-الإسكندرية-اليوم
طقس-معتدل-علي-الإسكندرية-اليوم

طقس-معتدل-علي-أنحاء-الاسكندرية
طقس-معتدل-علي-أنحاء-الاسكندرية

 







حالة الطقس إسكندرية

طقس إسكندرية

الطقس اليوم فى إسكندرية

الطقس اليوم فى الاسكندرية

الطقس اليوم وغدًا

حالة الطقس غدا

أجواء شتوية

أخبار اليوم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة