مباشر من الإسكندرية.. طقس مشمس والمواطنين يستمتعون على الكورنيش

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة ، طقسا معتدلا مشمس نهارا مائل للبرودة ليلا مع توافد المواطنين علي الكورنيش للاستماع بالطقس الدافئ، وتكون درجات الحرارة العظمي 22 درجة، والصغري 14 درجة .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومن المتوقع أن يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12.