ماذا تعرفين عن "زيت النمل".. فوائده وآثاره الجانبية

كتبت مروة محمود الياس

زيت النمل أحد أهم أنواع الزيوت التي يمكن استخدامها طبيا وتجميليا أيضا، فهذا النوع من الزيوت له العديد من الفوائد، وله قوام سميك أحمر اللون لاذع الرائحة، يحتوى على مادة تسمى الفورفورال التي تدخل كمادة مصنعة داخل بعض الكريمات والمستحضرات الطبية والتجميلية، هذا ما وضحه تقرير نشر في موقع thebeautybrains.

ووفقا للموقع فإن له الكثير من الاستخدامات الصحية والطبية الجلدية، والتي من بينها أن البعض يستخدمه في تقليل نمو الشعر غير المرغوب فيه فى مناطق الثنايا،كما يساعد على تعزيز مرونة وليونة الجلد، ويعزز من مظهر البشرة .

وذكر تقرير نشر في موقع barbierduweb أن هذا الزيت يمكن استخدامه في حالات التقشير، كما أن دهانه بعد الحلاقة عند الرجال يقلل لديهم فرصة نمو الشعر، كذلك يحتوى على كم هائل من الأحماض الدهنية التي تساعد على جعل ملمس الجلد مرطب ويحافظ على الترطيب بداخله لفترة أطول .

ولكن يؤكد التقرير على ان استخدامه يجب أن يتم وفقا لمختص لأن له بعض الآثار الجانبية أو موانع الاستخدام، وخاصة لمن لديهم تحسسا معينا، أو تتهيج بشرتهم سريعا، لأن له بعض التأثيرت على الجلد الحساس، فيصبح مهيجا لها، أو سبب الطفح الجلدى في بعض الحالات أو تسبب تركيزاته العالية احمرار في الجلد مع زيادة التأثر عند التعرض لآشعة الشمس، وكذلك تأثيره العطرى اللاذع يمكن أن يسبب أعراض تحسسية بسيطة.