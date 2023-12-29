اليوم السابع
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لبنان: مسيرة إسرائيلية تطق صاروخا على أطراف بلدة يارون جنوبا

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 01:10 م
لبنان: مسيرة إسرائيلية تطق صاروخا على أطراف بلدة يارون جنوبا إطلاق صاروخ - أرشيفية
إيمان حنا

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نفذت مسيرة إسرائيلية صباح اليوم عدوانا جويا جنوب لبنان، حيث أطلقت صاروخا موجها على أطراف بلدة يارون، كما دوت صافرات الإنذار في المستعمرات الإسرائيلية في أصبع الجليل قبالة الحدود الجنوبية. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

ومن جهة أخرى، كانت بعثة الأمم المتحدة، قد أعلنت إصابة أحد جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة عندما هاجمت مجموعة من الشباب دورية فى جنوب لبنان.

وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (يونيفيل) فى بيان لها نشر على موقع المنظمة إن مركبة تضررت أيضًا خلال الحادث الذى وقع ليلة الأربعاء فى قرية الطيبة.

وأضاف أن الهجمات على أفراد "يخدمون قضية السلام ليست فقط مدانة، ولكنها تشكل انتهاكا للقرار 1701 والقانون اللبناني"

وتابعت "إن حرية حركة قوات حفظ السلام أمر حيوى ونحن نعمل على استعادة الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق".

ودعت يونيفيل السلطات اللبنانية إلى التحقيق فى الهجوم وتقديم مرتكبيه إلى العدالة.

 







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