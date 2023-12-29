كيف تحجز دار مناسبات للعزاء عبر موقع وزارة الأوقاف؟

كتب: محمد الأحمدى

يتساءل العديد من المواطنين عن إمكانية إتاحة حجز دار مناسبات بالعزاء، الأمر الذى أوضحه الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف.

ونشر الموقع استمارة التقديم طلب الحجز لدار المناسبات للعزاء، والتي تتضمن اسم المتوفى رباعى وشهرته واسم مقدم الطلب والرقم القومى لمقدم الطلب ورقم الهاتف والمديرية التابع لها وعنوان الدار تفصيليا واسم القاعة المراد حجزها وموعد حجز القاعة.

وذكر الموقع أن شروط حجز دور المناسبات تشمل توجه راغب الحجز إلى الديوان العام لوزارة الأوقاف والحجز بالأسبقية وطبقا للمتوفر على أن يتم الحجز قبل الموعد بـ 48 ساعة ويتم دفع الرسوم المقررة واستلام الإيصال وفى حالة إلغاء الحجز تطبق شروط اللجنة العليا للخدمات الإسلامية.