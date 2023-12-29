"قطاع الأعمال" تدشن خط إنتاج جديد بكيما بـ300 مليون دولار وتطوير الدلتا للأسمدة

كتب عبد الحليم سالم

‏تركز وزارة قطاع الأعمال العام على تطوير مصانع الأسمدة التابعة لها، وذلك في إطار خطة الدولة لزيادة الصادرات نحو 100 مليار دولار سنويا وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن أبرز مصانع الأسمدة التي تطورها وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة تطوير مصنع كيما أسوان، بالإضافة إلى مصنع الدلتا للأسمدة، وكذلك تحديث مصنع النصر للأسمدة بالسويس.

و‏أكد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أنه جار إضافة الخط الثاني لمصنع كيما أسوان بنحو 300 مليون دولار وذلك لتعظيم الإنتاج وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى تحديث وتطوير مصنع الدلتا للأسمدة بالتنسيق مع الشركات العالمية التي تمنح تلك الترخيص لهذه النوعية من الأسمدة.

وفيما يتعلق بتطوير مصنع كيما، سبق ووافق مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم حامض و665 طن/يوم نترات أمونيوم (سماد - نقية لأغراض الصناعية).

وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع 297 مليون دولار عبارة عن (1.6 مليار جنيه ومبلغ 245 مليون دولار) بنظام تسليم المفتاح.

‏وفيما يتعلق بتحديث وتطوير مصنع الدلتا للأسمدة سماد طلخا فإنه يتم دراسة الشراكه مع القطاع الخاص لتطوير المصنع، لاسيما في ظل ارتفاع تكلفة عملية التطوير.