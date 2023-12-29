اليوم السابع
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الجمعة، 29 ديسمبر 2023 04:03 م
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قضاة أسيوط يدلون بأصواتهم فى انتخابات التجديد الكلى لنادى القضاة بالمحافظة.. صور

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 03:29 م
قضاة أسيوط يدلون بأصواتهم فى انتخابات التجديد الكلى لنادى القضاة بالمحافظة.. صور قضاة أسيوط يدلون بأصواتهم في انتخابات التجديد الكلي
أسيوط -هيثم البدرى

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بدات اليوم الجمعة عملية الاقتراع في انتخابات التجديد الكلي لنادى قضاة أسيوط، والتي يتنافس فيها 3 مرشحين على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي و12 مرشحا على مقاعد الأعضاء، وسط إقبال من قضاة أسيوط 
 
وشهد مقر نادي القضاة بمدينة أسيوط إقبالا ملحوظا من المستشارين والقضاة لاختيار رئيس مجلس إدارة النادى و3 مرشحين على مقاعد المستشارين و3 مرشحين على مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة.
 
تجرى الانتخابات تحت إشراف اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار أحمد محمود عبدالرحمن رئيس محكمة الاستئناف بأسيوط .
 
ويتنافس على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي 3 مرشحين هم المستشار محمد ابوسيف، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة أسيوط السابق، والمستشار عمر غانم، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أسامة عبدالمعز، نائب رئيس محكمة النقض.
 
بينما يتنافس على مقعد المستشارين 6 مرشحين وهم المستشار أحمد عيسى كدواني والمستشار محمد ماهر فرغلي، والمستشار خالد الطاهر والمستشار أحمد عبدالراضي والمستشار هشام قرشي والمستشار محمود طايع وذلك لاختيار 4 منهم .
 
وعلى مقاعد رؤوساء المحاكم والقضاة يتنافس 6 مرشحين وهم: المستشار طاهر ابوزيد والمستشار حسام البدري و المستشار محمود يحيي، والمستشار أحمد مراد، والمستشار محمد عكاشة والمستشار عصام عزوز وذلك لاختيار 4 منهم .
 
جدير بالذكر أن من لهم حق التصويت 1121 مستشار وقاضي أعضاء الجمعية العمومية بنادي القضاة في أسيوط.
 
الإنتخابات-(1)
الإنتخابات-(1)

الإنتخابات-(2)
الإنتخابات-(2)

الإنتخابات-(3)
الإنتخابات-(3)

انتخابات-التجديد-الكلي-لنادي-القضاة--(1)
انتخابات-التجديد-الكلي-لنادي-القضاة--(1)

انتخابات-التجديد-الكلي-لنادي-القضاة--(2)
انتخابات-التجديد-الكلي-لنادي-القضاة--(2)

جانب-من-الإنتخابات-(1)
جانب-من-الإنتخابات-(1)

جانب-من-الإنتخابات-(2)
جانب-من-الإنتخابات-(2)

قضاة-أسيوط-يدلون-بأصواتهم-في-انتخابات-التجديد-الكلي-لنادي-القضاة--(1)
قضاة-أسيوط-يدلون-بأصواتهم-في-انتخابات-التجديد-الكلي-لنادي-القضاة--(1)

قضاة-أسيوط-يدلون-بأصواتهم-في-انتخابات-التجديد-الكلي-لنادي-القضاة--(2)
قضاة-أسيوط-يدلون-بأصواتهم-في-انتخابات-التجديد-الكلي-لنادي-القضاة--(2)
 






أسيوط

قضاة أسيوط نادي قضاة أسيوط

انتخابات التجديد الكلي




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