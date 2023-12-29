فوائد ارتداء الجوارب أثناء النوم في الشتاء.. اعرف المزايا وأي نوع أفضل؟

كتبت إيناس البنا

عادة قديمة توارثتها أجيال وأجيال تظهر عندما يحل فصل الشتاء، وهى ارتداء الجوارب أثناء النوم، لا سيما أنه أحد سبل الراحة البدنية في ليالى البرد القارس، وسلاح فعال يجنب بعض الأعراض الصحية التي دائمًا ما تأتى مع الجو البارد، حتى بات السؤال هل فعلاً مجرد ارتداء جوارب ينعكس صحيًا وبدنيًا على الجسم أم أنها عادة قديمة ليس إلا، هذا ما شرحه موقع "healthsite" الذى أكد أن ارتداء الجوارب ليس مجرد إشعار بالدفء وحسب بل أنه يمتلك فوائد ومزايا أخرى نستعرضها لكم في التقرير التالى.

فوائد ارتداء الجوارب في الشتاء ​طريقة سهلة للنوم سريعًا في الشتاء، يصبح النوم مراوغًا عندما تنخفض درجة الحرارة، وهنا إذا كنت تعاني من برودة القدمين، فهذا لن يسبب لك الانزعاج فحسب، بل إنه أيضًا ليس جيدًا للصحة، وهنا يأتي دور ارتداء الجوارب حيث تمنع الأوعية الدموية من الانقباض وتعزز الدورة الدموية إلى حد ما، ما يضمن النوم بشكل أسرع.

منع تشقق الكعبين يضمن ارتداء الجوارب أيضًا احتجاز الرطوبة في القدمين، ويمكن أن يمنع الكعب من التشقق، أو يمنع تفاقم تشقق الكعب، ويواجه بعض الأشخاص أكثر من غيرهم مشكلة تشقق الكعبين في أشهر الشتاء، ويجب عليهم ارتداء الجوارب والحد من التعرض للماء البارد. تقليل خطر متلازمة رينود تحدث ظاهرة رينود لبعض الأشخاص عندما تبدأ بعض المناطق المصابة من الجلد، مثل أصابع القدم واليد، بالخفقان أو التورم جراء الطقس البارد، بسبب عدم تدفق الدم بشكل صحيح إلى هذه المناطق؛ إذا كنت ترتدي الجوارب ليلاً، فمن المحتمل أن تقلل من خطر الإصابة بهذه الحالة عن طريق ضمان الدورة الدموية.