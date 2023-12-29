عادة قديمة توارثتها أجيال وأجيال تظهر عندما يحل فصل الشتاء، وهى ارتداء الجوارب أثناء النوم، لا سيما أنه أحد سبل الراحة البدنية في ليالى البرد القارس، وسلاح فعال يجنب بعض الأعراض الصحية التي دائمًا ما تأتى مع الجو البارد، حتى بات السؤال هل فعلاً مجرد ارتداء جوارب ينعكس صحيًا وبدنيًا على الجسم أم أنها عادة قديمة ليس إلا، هذا ما شرحه موقع "healthsite" الذى أكد أن ارتداء الجوارب ليس مجرد إشعار بالدفء وحسب بل أنه يمتلك فوائد ومزايا أخرى نستعرضها لكم في التقرير التالى.
فوائد ارتداء الجوارب أثناء النوم في الشتاء.. اعرف المزايا وأي نوع أفضل؟الجمعة، 29 ديسمبر 2023 10:00 م
الجوارب
كتبت إيناس البنا
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