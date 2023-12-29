فصائل فلسطينية: أسقطنا طائرة استطلاع استخباراتية لقوات الاحتلال في بيت حانون

كتب محمد شعلان

أعلنت فصائل فلسطينية، قصف مستوطنات حوليت وصوفا ونير إسحاق في غلاف غزة برشقات صاروخية، وتمكنهم من إسقاط طائرة استطلاع استخباراتية للاحتلال الإسرائيلي في بيت حانون شمالي قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

فيما أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية، وقوع إصابتان برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوبي طوباس.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.