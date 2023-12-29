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ضابط إسرائيلى أرسل تحية من غزة لقاتل عائلة دوابشة فقتلته المقاومة فى بيت لاهيا

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 10:49 م
ضابط إسرائيلى أرسل تحية من غزة لقاتل عائلة دوابشة فقتلته المقاومة فى بيت لاهيا هرئيل شرفيط
كتب محمد جمال

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ألقت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على مقتل أحد ضباط الجيش في معارك غزة، مشيرة إلى مقطع فيديو نشره قبل أسابيع قليلة من داخل القطاع وهو يرسل تحية إلى المستوطن الذى قتل عائلة دوابشة عام 2015.
 
وأعلن الجيش الإسرائيلى أن ضابط الاحتياط النقيب هرئيل شرفيط (33 عاما) قتل اليوم الجمعة خلال معارك في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
 
هرئيل شرفيط
 
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الضابط من مستوطنة كوخاف يعقوب المقامة على أراضى قرية كفر عقب بمحافظة القدس، وأنه ابن الحاخام إسحاق شرفيط.
 
وظهر شرفيط في مقطع فيديو أوائل نوفمبر الماضى وهو يزرع شجرة في غزة ويهديها إلى سجناء إسرائيليين من غلاة المستوطنين، أبرزهم عميرام بن أوليئيل قاتل عائلة دوابشة، داعيا الحكومة إلى الإفراج عنهم.
 
وكان بن أوليئيل ضمن مجموعة مستوطنين هاجموا منزل عائلة دوابشة بقرية دوما شمالي الضفة الغربية في 31 يوليو2015، فأحرقوا الرضيع علي دوابشة (18 شهرا) حيا أثناء نومه، وتوفي والداه سعد وريهام بعد أسابيع متأثرين بحروقهما، فيما نجا شقيقه أحمد الذى كان فى الخامسة من عمره آنذاك.






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