اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2023 06:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صعود 7 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "الموارد الأساسية" بنسبة 7%

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 04:40 م
صعود 7 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "الموارد الأساسية" بنسبة 7% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، تراجعت 9 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 3.6%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.1%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.9%.

وهبطت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والعقارات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.5%، 2.4%، 2.3%، على التوالي، وانخفض قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.6%، 1.1%، على الترتيب، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.8%.

وارتفعت 7 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 7%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 5.5%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 4.5%، وصعدت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.7%، 1.6%، 1.4%، على التوالي، وقفز قطاع البنوك بنسبة 0.6%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 24691.43 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- رابع أسبوع في شهر ديسمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 5462.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 7854 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 29877.31 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 6394.29 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 71.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.594 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 4.3%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.117 تريليون جنيه إلى 1.045 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 6.5%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 344.2 مليار جنيه إلى 346 مليار جنيه بنسبة نمو 0.5%.







اخبار البورصة

البورصة المصرية

البورصة

بورصة

قطاعات البورصة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة