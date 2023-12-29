زيلينسكى يثمن دعم الولايات المتحدة الجديدة لبلاده بقيمة 250 مليون دولار

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ثمن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، دعم الولايات المتحدة الجديد لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار.

وكتب زيلينسكى -عبر موقع التواصل الاجتماعى إكس (تويتر سابقًا) وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية- "أود أن أشكر الرئيس الأمريكى جو بايدن والكونجرس وشعب الولايات المتحدة على حزمة المساعدة الأمنية لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار والتى تم الإعلان عنها".



وقال إن "صواريخ ومكونات الدفاع الجوى الإضافية والأسلحة المضادة للدبابات والذخيرة وإزالة الألغام، وغيرها من المعدات ستغطى احتياجات أوكرانيا الأكثر إلحاحا".



وأضاف أن القيادة الأمريكية فى التحالف الذى يضم أكثر من 50 دولة والذى يزود أوكرانيا بالمساعدات العسكرية أمر بالغ الأهمية لمكافحة الإرهاب والعدوان ليس فقط فى أوكرانيا ولكن فى جميع أنحاء العالم.



وأشار إلى أن "الولايات المتحدة قدمت هذا العام 34 حزمة مساعدات عسكرية بقيمة تزيد على 24 مليار دولار".



وأضاف "سنكون دائما ممتنين لكل هذا الدعم وللدفاع عن الحرية والأمن فى أوكرانيا وأوروبا".



وفى سياق آخر، قالت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك، اليوم، إن "الولايات المتحدة سلمت 16 مقطورة حبوب للمزارعين الأوكرانيين خلال الشهر الجارى فقط".



وكتبت برينك -عبر موقع التواصل الاجتماعى إكس، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية- "نحن نواصل الوقوف مع المزارعين فى أوكرانيا، حيث قمنا بتسليم 16 مقطورة حبوب هذا الشهر وحده، وستعمل هذه المقطورات على زيادة جمع الحبوب وتفريغها، مما يزيد من القدرة بمقدار 31400 طن سنويًا - مما يدعم المزارعين والشركات الزراعية والاقتصاد فى أوكرانيا".



وفى وقت سابق، قالت برينك إنه حتى 20 ديسمبر الجارى وصل أكثر من 10 ملايين طن من الحبوب والبضائع الأخرى التى تحملها 305 سفن بأمان عبر الممر الإنسانى للبحر الأسود.



وفى أغسطس الماضي، فتحت أوكرانيا ممرا مؤقتا لخروج السفن التجارية من موانئ بيفدينى وأوديسا وتشورنومورسك.