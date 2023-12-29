اليوم السابع
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الجمعة، 29 ديسمبر 2023 03:38 ص
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رئيس جهاز مياه الشرب المنوفية: إنهاء أعمال مشروعات حياة كريمة أولوية

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 03:00 ص
رئيس جهاز مياه الشرب المنوفية: إنهاء أعمال مشروعات حياة كريمة أولوية مشروع صرف صحى - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد المهندس شاكر محمد شاكر رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، أن  أولوياته ستكون الانتهاء من كافة أعمال مشروعات حياة كريمة المرحلة الأولى والتى تقام بقرى مركزى الشهداء وأشمون بمحافظة المنوفية.
 
وأضاف رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية الجديد، فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أنه سيبذل قصارى جهده لإنهاء كافة المشاريع الخاصة بالجهاز وخاصة القرى التى يتم تنفيذه بقرى مراكز المحافظة.
 
وأشار شاكر، إلى أن معظم المشاريع المفتوحة سيتم العمل على الانتهاء منها لتشغيل المشاريع وخاصة مشروعات الصرف الصحى لبدء تشغيل الخدمة.






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