حملات مستمرة لمواجهة جرائم الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي

كتب محمود عبد الراضى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي شن قطاع الأمن العام حملات أسفرت جهودها عن الآتى:-

ضبط (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمين بمحافظة شرم الشيخ).. وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية").

ضبط (حداد) بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية").

ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية".

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.