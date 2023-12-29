جامعة المنوفية تبحث القرارات الجديدة حول تطبيقات اللوائح الدراسية للطلاب بكلية الأسنان

المنوفية - محمد فتحى

استقبل الدكتور حازم صالح نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث، لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات لعقد جلستها الشهرية ديسمبر 2023 ، جاء ذلك بحضور الدكتورة نانسي أسعد المشرف الأكاديمي لجامعة المنوفية الأهلية والدكتور صلاح حجازي عميد كلية طب الأسنان وتحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية.

وأكد الدكتور أحمد القا صد، أن الجامعة تسعى إلى التطوير الدائم للبنية التحتية لمختلف كلياتها و تزويدها بأحداث الأجهزة والإمكانيات البشرية والمادية إلى جانب تطوير مقرراتها وبرامجها الدراسية وأتباع أحدث النظم التعليمية العالمية بما يساهم في تأهيل وإعداد خريج متميز قادر على المنافسة وتلبية سوق العمل المحلى والدولي.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الزيارة تأتي من منطلق حرص لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، على متابعة العملية التعليمية والبحثية والطرق الحديثة للتأكد من مطابقتها لمعايير جودة التعليم الجامعي.

وأشار القاصد، إلى أن كلية طب الأسنان تتوافر بها الإمكانيات المادية والبنية التحتية والتكنولوجية لعملية التدريس والتعلم وإستخدام أحدث الوسائل الإلكترونية في تقويم الطلاب ومتابعة أدائهم .

ورحب الدكتور حازم صالح بأعضاء اللجنة ورئيس اللجنة الدكتور طارق صلاح الدين رئيس لجنة القطاع ونائبه الدكتورة مها عبد العزيز مؤكدا علي أن جامعة المنوفية تسعد باستضافة اللجنة لمناقشة كل المستجدات في قطاع كليات طب الأسنان على مستوى الجامعات من مناقشة اللوائح في السنوات الدراسية الطلابية والدراسات العليا و كذلك الدراسة بنظام الساعات المعتمدة في مرحلة البكالوريوس ومرحلتي الماجستير والدكتوراة ونقل خبرات الجامعات في قطاع طب الأسنان بما يواكب التطورات الحديثة في العلوم الطبية.

ودعا الدكتور حازم أعضاء اللجنة إلى دراسة الآليات التي تحقق الريادة المحلية والدولية في كليات طب الأسنان داخل الجامعات المصرية من حيث استحداث مقررات دراسية متطورة تواكب الحديث في العلوم الطبية

ورحبت الدكتورة نانسي بأعضاء اللجنة مشيرة إلي أهمية أهمية البحث عن حلول داعمة للطلاب في مرحلة البكالوريوس في لوائح الدراسة في أعمال السنة الدراسية في الجانب العملي والنظري ونظام الساعات المعتمدة داخل كليات طب الأسنان وذلك بعد استيفاء الملاحظات والتعديلات التي تتوصل لها أعضاء اللجنة. كما قامت بأستعراض البرامج والكليات التي تضمها جامعة المنوفية الأهلية التي تضم ١٠ كليات و١٥ برنامج دراسي مستحدث بالكليات المختلفة

ومن جانبه أعرب رئيس اللجنة عن سعادته بإنعقاد الجسلة الشهرية للقطاع بجامعة المنوفية ، موجها الشكر للدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة على تذليل كل السبل لمناقشة اللجنة لجدول أعمالها الشهري بالجامعة .

هذا وقد قامت اللجنة بمناقشة القرارات الجديدة حول تطبيقات اللوائح الدراسية للطلاب في مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا بكليات طب الأسنان ووضع لوائح جاذبة لإستقطاب الطلاب الوافدين وتحقيق الريادة بالقطاع الطبي داخل كليات طب الأسنان بالجامعات.

وأعلن رئيس اللجنة عن حصول كلية طب الأسنان جامعة عين شمس عن حصولها على الأعتماد الدوري في مصر والشرق الأوسط ودعا رئيس اللجنة عمداء وأعضاء اللجنة إلي مراعاة السعي نحو الأعتماد الدولي في الفترات المقبلة لوضع كليات طب الأسنان ضمن القوائم العالمية في الخدمات الدراسية والعلاجية بأحدث مستوى.

وصادقت اللجنة على محضر الإجتماع السابق لشهر نوفمبر وناقشت الموضوعات الجديدة حول اللوائح الداخلية لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة ومرحلة الماجستير بجامعات جنوب الوادي وسوهاج وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

هذا وقد تفقدت لجنة القطاع ، كلية طب الأسنان بجامعة المنوفية أثناء الزيارة يرافقهم الدكتور صلاح حجازي عميد الكلية من مدرجات وقاعات السيمنار ومعامل وعيادات الكلية للتعرف على كافة إمكانيات الكلية من موارد مادية وبشرية لتقييمها ووضع الخطط المستقبلية لها.

وأشادت اللجنة بالمستوى الإنشائي والتجهيزات وما بها من تجهيزات حديثة ومعامل وعيادات متطورة وفقا لأحدث النظم البحثية والتعليمية الحديثة.