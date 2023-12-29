اليوم السابع
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الجمعة، 29 ديسمبر 2023 02:29 م
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تدريب 50 شابا وفتاة بقرى حياة كريمة بمطوبس كفر الشيخ بمشروع تحسين طرق التشغيل

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 01:51 م
تدريب 50 شابا وفتاة بقرى حياة كريمة بمطوبس كفر الشيخ بمشروع تحسين طرق التشغيل جانب من الفعاليات
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهد فرع مركز التدريب الإقليمي بكفر الشيخ، أولى دورات برامج التدريب الخاصة بمشروع "تحسين فرص التشغيل الذاتي للشباب بمركز مطوبس بقرى "حياة كريمة" تحت عنوان "تنمية" المهارات الحياتيةل50 شاب وشابة بقرية منية المرشد بمركز مطوبس، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور هاني سويلم، وزير الرى والموارد المائية.

جاء ذلك بالتعاون بين مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الممول من الاتحاد الأوروبي.

وتشهد قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، استمرار أعمال تبطين وتأهيل الترع بكفر الشيخ، للانتهاء من تبطين 1000 كيلو ترع، ضمن المشروع القومي الذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

الحضور من الفتيات
الحضور من الفتيات

 

الحضور من المدربين والمتدربين
الحضور من المدربين والمتدربين

 

 

برنامج تحسين فرص التشغيل
برنامج تحسين فرص التشغيل

 

 

تدريب وتاأهيل الشباب والفتيات بقرى مطوبس
تدريب وتاأهيل الشباب والفتيات بقرى مطوبس

 







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مطوبس




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