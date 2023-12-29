اليوم السابع
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الجمعة، 29 ديسمبر 2023 07:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بريطانيا تزود أوكرانيا بـ200 صاروخ دفاع جوى بعد الضربات الروسية المكثفة

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 07:21 م
بريطانيا تزود أوكرانيا بـ200 صاروخ دفاع جوى بعد الضربات الروسية المكثفة جرانت شابس
وكالات

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أعلن وزير الدفاع البريطانى جرانت شابس، الجمعة، أن بريطانيا سترسل نحو مئتَى صاروخ للدفاع الجوى لأوكرانيا بعد سلسلة من الضربات الروسية المكثفة، بحسب سكاى نيوز.
 
وقال شابس على منصة "إكس" إن "المملكة المتحدة تتحرك بسرعة لتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا عقب الضربات الجوية القاتلة التي نفذها بوتين. يتم إرسال مئات من صواريخ الدفاع الجوي البريطانية الصنع لضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها من قصف بوتين الهمجي".
 
 ومنذ بداية الصراع في أوكرانيا، كانت المملكة المتحدة موردا رئيسيا للأسلحة والمعدات إلى كييف، وإن كان على نطاق أصغر بكثير من الولايات المتحدة.
 
وفى يونيو الماضي، قدمت بريطانيا لأوكرانيا بأنظمة الصواريخ بعيدة المدى متعددة الإطلاق إم 270 مع ذخائر دقيقة من النوع إم 31 أي.
 

 







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