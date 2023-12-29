بدء الاقتراع بأول انتخابات إلكترونية لنادى هيئة قضايا الدولة

كتب ـ أحمد إسماعيل

فى سابقة هى الأولى من نوعها بدأ منذ قليل نادى هيئة قضايا الدولة انتخاباته الإلكترونيه بمقر النادى بالزمالك.

وتجرى الانتخابات اليوم بنادى هيئة قضايا الدولة النهرى بالزمالك، وذلك من خلال التعاون بين وزارات الشباب والرياضة والتخطيط وهيئة قضايا الدولة وتحت إشراف قضائى كامل.

ويشارك فى الانتخابات أكثر من 4 آلاف عضو، من خلال 10 لجان انتخابية، لإجراء الانتخابات التكميلية على منصب الرئيس فقط والذى يتنافس عليه اثنان من المستشارين المرشحين على المنصب.

وأكد المستشار مسعد عبد المقصود الفخرانى رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هذا المشروع سينقل مصر إلى عصر التكنولوجيا الرقمية والحرص على تنفيذها فى سابقة هى الأولى من نوعها على مستوى انتخابات النوادى الرياضية والهيئات الشبابية والرياضية فى مصر.

وأضاف أن الانتخابات الإلكترونية ستُعد نقلة نوعية فى العمل بنادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، وستُساعد فى تسهيل العملية الانتخابية على جميع الأعضاء، وضمان حصول جميع الأعضاء على حقهم فى التصويت.



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