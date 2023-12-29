انقطاع مياه الشرب عن عدد من أحياء مدينة العبور بسبب كسر بالخط الرئيسى

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية، انقطاع مياه الشرب عن عدد من الأحياء بها بسبب وجود كسر مفاجئ بخط مياه 700 مم، زهر مرن، حيث جرى الدفع بفريق من الفنيين والإدارات التنفيذية لإصلاح كسر خط المياه الرئيسي.

وكشف المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز جهاز مدينة العبور، أن غرفة الأزمات تلقت بلاغا بوجود عطل مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 700 مم، أمام عمارات الإسكان الفاخر ببطئ الحي السادس، والذي تسبب في انقطاع المياه عن بعض الأحياء المحيطة وهبوط في الطبقة الأسفلتية، وسنوافيكم بآخر التطورات.

وتابع رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم علي الفور الدفع بفريق من الفنيين والإدارات التنفيذية لإصلاح كسر خط المياه الرئيسي، والعمل علي إعادة ضخ المياه لطبيعتها فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، إلي جانب قيام الإدارات المعنية برد الشئ لأصله بمنطقة هبوط الطبقة الأسفلتية بالطريق حفاظا علي أرواح المواطنين.