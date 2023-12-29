الرئيسية أخبار عاجلة القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا مسيرة وصاروخا باليستيا أطلقا من اليمن الجمعة، 29 ديسمبر 2023 03:03 ص الحوثى - أرشيفية وكالات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر الجمعة إسقاطها لصاروخ باليستى أُطلق من أراضى يمنية تقع تحت سيطرة القوات الحوثية فى منطقة البحر الأحمر، وفقا لما نشرته القاهرة الإخبارية. وأضاف بيان القيادة المركزية الأمريكية أنه لم تلحق أي أضرار بالسفن الـ18 التي كانت في المنطقة التي استهدفها الهجوم الحوثي جنوب البحر الأحمر، مضيفة أن الهجوم هو المحاولة الـ22 لتهديد الملاحة البحرية فى البحر الأحمر منذ 19 أكتوبر الماضى. الحوثى الحوثيون اليمن البحر الأحمر القياده المركزيه الامريكيه ايران غزه فلسطين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة