القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا مسيرة وصاروخا باليستيا أطلقا من اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر الجمعة إسقاطها لصاروخ باليستى أُطلق من أراضى يمنية تقع تحت سيطرة القوات الحوثية فى منطقة البحر الأحمر، وفقا لما نشرته القاهرة الإخبارية.