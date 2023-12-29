الفرنسية بيتنكورت مايرز أول امرأة بالعالم تتجاوز ثروتها 100 مليار دولار

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن فرانسوا بينكورت مايرز أصبحت أول امرأة تتجاوز ثروتها 100 مليار دولار، فيما يمثل علامة فارقة أخرى أخرى لوريثة صناعة الموضة والتجميل الفرنسية الممتدة.

وأشارت الوكالة إلى أن ثروة بيتنكورت مايرز قد قفزت إلى 100.1 مليار دولار أمس الخميس، وفقا لمؤشر مليارديرات بلومبرج. وجاءت هذه الخطوة الهامة مع ارتفاع أسهم إمبراطورية التجميل التى أسسها جدها إلى مستوى قياسى، وحققت أفضل أداء لها منذ عام 1998.

وذكرت بلومبرج أن مايزر أصبحت فى المركز الـ 12 فى قائمة أغنياء العالم، بعد الملياردير كارولس سليم.

وعلى الرغم من أن المكاسب التى حققتها مايرز ، إلا أن ثروتها لا تزال أقل بكثير من ثروة مواطنها الفرنسى برنارد أرنو، رائد صناعة السلع الفاخرة، والذى يحتل المركز الثانى فى قائمة أغنياء العالم بثروة تبلغ 179 مليار دولار.

وتبلغ بيتنكورت مايزر من العمر 70 عاما، وتشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة لوريال العالمية، والتى تبلغ قيمتها السوقية 268 مليار دولار، وتعد هى وعائلتها أكبر المساهمين فيها بحصة تبلغ 35%. كما يتولى ابناها فيكتور ونيكولاس مايزر مناصب إدارية فيها.

ويحتل الملياردير الأمريكى إيلون ماسك صدارة قائمة أغنياء العالم بثروة تبلغ 232 مليار دولار، وفقا لمؤشر مليارديرات بلومبج، وفى المركز الثالث مؤسس أمازون للتجارة الإلكترونية جيف بيزوس بثروة قيمتها 178 مليار دولار خلف الفرنسى أرنو، وفى المركز الرابع بيل جيتس بثروة قيمتها 141 مليار دولار، والأمريكى ستيف بالمر فى المركز الخامس بثروة قيمتها 131 مليار دولار، بفارق مليار واحد فقط عن مؤسس شركة ميتا مارك زكربيرج الذى حل فى المركز السادس.