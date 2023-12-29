الشرطة الفرنسية تحظر مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين مرتقبة الأحد القادم فى باريس

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أكد قائد شرطة باريس، لوران نونيز، مساء اليوم الجمعة، حظر مظاهرات داعمة للفلسطينيين كانت مرتقبة /الأحد/ القادم عشية العام الجديد فى جادة الشانزليزيه الشهير فى قلب العاصمة الفرنسية (باريس).

وكانت منظمات داعمة للشعب الفلسطينى قد دعت إلى تنظيم مظاهرة للمطالبة بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة ورفع الحصار على القطاع ووقف الابادة الجماعية التى يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وذلك مساء الأحد القادم، عشية العام الجديد، فى جادة الشانزليزيه (وهو المكان المخصص لإقامة الاحتفالات بالعام الجديد فى باريس).



وفى هذا الصدد، دعا رئيس حزب الجمهوريين، إريك سيوتي، وزير الداخلية الفرنسى إلى حظر "هذا التجمع المؤيد لحماس فى الشانزليزيه والذى يمثل إخلالا بالنظام العام!".



بدوره، أكد قائد شرطة باريس، لوران نونيز، حظر أية مظاهرات احتجاجية فى جادة الشانزليزيه الأحد القادم.



وقال نونيز فى تغريدة على منصة "إكس"، إنه وكما ذكر وزير الداخلية هذا الصباح، فقد تم حظر المظاهرات الاحتجاجية فى جادة الشانزليزيه فى إطار التدابير الأمنية والاجراءات الوقائية المتخذة بمناسبة الاحتفالات بالعام الجديد.



وكان وزير الداخلية الفرنسى قد أعلن عن نشر أكثر من 90 ألفا من أفراد الشرطة والدرك فى فرنسا، من بينهم 6 الاف فى باريس، فضلا عن نشر 5000 من القوات الخاصة، ليلة الأحد القادم لتأمين احتفالات العام الجديد، حيث من المتوقع أن يتواجد بين 700 ألف ومليون شخص فى جادة الشانزليزيه للاحتفال بالعام الجديد.