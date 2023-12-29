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السلع الغذائية ببطاقات التموين خلال شهر يناير 2024.. اعرف الأسعار

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 07:30 ص
السلع الغذائية ببطاقات التموين خلال شهر يناير 2024.. اعرف الأسعار بطاقة تموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يناير 2024، اعتبارا من الأسبوع المقبل أول الشهر، ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، حيث يستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن مقدين بالبطاقات التموينية.
 
وضخت وزارة التموين السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، استعدادا لصرف السلع لأصحاب البطاقات، حيث تطرح الوزارة السكر على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه للكيلو المعبأ، وكيلو الأرز بسعر 12.6 جنيه، وزجاجة الزيت 800 جرام 30 جنيها، ومكرونة 800 جم بسعر 13 جنيهًا، ومكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه، وعدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا، وفول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات، بجانب توفير السكر الحر على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو، كما تطرح منافذ المجمعات الاستهلاكية كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.






وزارة التموين

أسعار السلع الغذائية ببطاقات التموين

سعر السكر

سعر السكر التمويني

اسعار زيت الطعام

سعر زيت الطعام

اسعار السلع ببطاقات التموين

سلع التموين لشهر يناير 2024

اسعار السلع فى يناير 2024

مخزون السلع الغذائية

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