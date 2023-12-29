اليوم السابع
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الجمعة، 29 ديسمبر 2023 05:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بعد 12 عاما من المفاوضات..

الحكومة الهندية توقع اتفاق سلام مع "جبهة التحرير بولاية آسام

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 05:23 م
الحكومة الهندية توقع اتفاق سلام مع "جبهة التحرير بولاية آسام ناريندا مودى
أ ش أ

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وقعت الحكومة الهندية اتفاق سلام مع جبهة التحرير الوطنى المتحدة بولاية آسام شمال شرقى الهند، لإنهاء التمرد فى المنطقة.

وذكرت قناة "إن دى تى في" الهندية اليوم /الجمعة/ أن الجبهة بقيادة، أرابيندا راجكوا، اختتمت بذلك 12 عاما من المفاوضات مع الحكومة الهندية، وتم التوقيع فى نيودلهى بحضور وزير الداخلية الهندى أميت شاه، وكبير المسئولين المنتخبين فى ولاية آسام، هيمانتا بيسوا سارما.


وتقاتل القوات الهندية العشرات من الجماعات العرقية المتمردة فى شمال شرق الهند النائى الذين يطالبون بمطالب تتراوح بين أوطان مستقلة وأقصى قدر من الحكم الذاتى داخل الهند.


وأعلنت الشرطة أنه فى عام 2020، استسلم أكثر من 600 متمرد ينتمون إلى جماعات متمردة مختلفة للسلطات الهندية فى شمال شرق البلاد ردا على مبادرة سلام حكومية ستسمح لهم بالانضمام مرة أخرى إلى التيار الرئيسى للمجتمع.







ناريندا مودى

الهند

آسام

جبهة التحرير الوطنى




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