وأفاد الجيش البولندي - في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" نقله راديو بولندا - "في الصباح، دخل جسم مجهول المجال الجوي البولندي من اتجاه الحدود مع أوكرانيا، وتم رصده بواسطة رادارات نظام الدفاع الجوي للبلاد".



وأضاف أنه تم رصد الجسم منذ لحظة عبوره الحدود حتى المكان الذي توقفت فيه إشارته، ووفقا للإجراءات المعمول بها، قام قائد العمليات للقوات المسلحة البولندية بحشد القوات ووضع الموارد المتاحة تحت تصرفه.