ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن المعلومات الموجزة للإدارات العسكرية الإقليمية حول الوضع في مناطق أوكرانيا خلال الساعات الماضية إنه في منطقة خملنيتسكي، خلال غارة جوية ليلاً، قامت قوات الدفاع الجوي بتحييد ثلاث طائرات بدون طيار من طراز شاهد. وبحسب المعلومات الأولية، لم يصب أي شخص بأذى ولم تلحق أي أضرار بالبنية التحتية.

وأنه في منطقة لفيف، ضربت طائرات شاهد بدون طيار منشأة بنية تحتية حيوية ليلاً، وفي الصباح، وبحسب المعلومات الأولية، تعرض مبنى سكني في لفيف لقصف صاروخي، وهناك ضحايا بينما اندلع حريق في إحدى المدارس الثانوية بالمدينة، ربما بسبب سقوط شظايا الصواريخ.

وفي منطقة زيتومير، وبحسب البيانات الأولية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي هدفاً جوياً معادياً خلال إنذار جوي ليلاً وكان الدفاع الجوي يعمل في منطقة كييف حيث تم تسجيل حالات سقوط الحطام.

وفي عدة أحياء بالعاصمة، تضررت أشياء ومباني سكنية بسبب تساقط الحطام والانفجارات، وفي منطقة تشيرنيهيف أطلق الروس قذائف الهاون والمدفعية واستخدم طائرة بدون طيار من طراز FPV وتعرضت مقاطعتا كوريوكيفكا ونوفهورود-سيفرسكي للهجوم.

وفي الصباح، وفقا للبيانات الأولية، شن الروس هجوما صاروخيا على كونوتوب في منطقة سومي. وأصيب ثلاثة أشخاص ولحقت أضرار بمبنى سكني ومحطة لخدمة السيارات و كانت هناك سيارة مشتعلة.

وأطلقت القوات الروسية، نهار أمس، النار 30 مرة على المناطق الحدودية ومستوطنات منطقة سومي كما تعرضت مجتمعات خوتين، ويونكيف، وبيلوبيل، وميروبيل، وكراسنوبل، وفيليكوبيساريف، وإسمان، وسيريدينا-بودا للقصف.

وتعرضت أكثر من 15 مستوطنة في منطقة خاركيف لنيران المدفعية وقذائف الهاون، وشن الروس غارات جوية بالقرب من بتروبافليفكا وهلوشكيفكا في منطقة كوبيانسك فيما صدت القوات المسلحة الأوكرانية 24 هجومًا روسيا بالقرب من سينكيفكا، منطقة كوبيانسك.