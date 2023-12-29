التصريح بدفن زوج وزوجته وأبنائه الثلاثة بحريق شقة فى الجمرك بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تجري جهات التحقيق، التحقيقات في مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة ، في نشوب حريق فى منزل رقم 7 بشارع الجمرك القديم، بحي الجمرك وسط المحافظة، وقررت التصريح بدفن جثامين الخمسة المتوفيين، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة

يذكر أن أسماء المتوفين في نشوب حريق شقة بمنطقة الجمرك في الإسكندرية، الذى راح ضحيته 5 أشخاص من أسرة واحدة ، هما الزوج والزوجة، وابنائهم الثلاثة.

وتبين، أن الزوج يدعى خالد بيومي، فى العقد الخامس من العمر، مصاب باختناق، و وزوجته مريم، ربة منزل، وأبنائه الأكبر يدعى أحمد يبلغ من العمر 17 سنة فى مرحلة الثانوية، والطفل نور خالد بيومي، فى المرحلة الإعدادية، واخر الضحايا، والطفلة رقية تبلغ من العمر 10 سنوات فى الصف الرابع الابتدائي ، وتوفوا نتيجة واصابات متفرقة بعد سقوط اسقف الطابق الأخير عليهم أثناء النوم وعدم تمكنهم من مغادرة المنزل بسبب الحريق الذي اندلع داخل الشقة محل سكنهم .

كان 5 أشخاص لقوا مصرعهما إثر نشوب حريق في شقة سكنية ب7شارع الجمرك القديم بمنطقة الجمرك ، وتم نقلهما الي المستشفي العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية الإسكندرية، إخطارًا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بشارع الجمرك القديم بنطاق حي الجمرك الاسكندرية ، وتحرر محضر بالواقعة ، وجري التحقيق في ملابسات الواقعة .



