اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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البنك الأوروبى للاستثمار يمول المغرب بقيمة 100 مليون يورو

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 08:00 ص
البنك الأوروبى للاستثمار يمول المغرب بقيمة 100 مليون يورو المغرب - أرشيفية
وكالات

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وقع المغرب والبنك الأوروبى للاستثمار بالرباط، الخميس، عقد تمويل بقيمة 100 مليون يورو لدعم استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030"، وذلك في إطار التعاون القائم بين الجانبين لتغطية الفترة الممتدة بين 2024 و2028.

يندرج هذا التمويل، الذي وقعه الوزير المكلف بالموازنة فوزي لقجع، ومدير العمليات بالبنك الأوروبى فى دول الجوار للاتحاد الأوروبى، ليونيل رابايى، في إطار الجهود التي تبذلها المغرب من أجل عصرنة وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع المياه والغابات، ودعم قدرات التكيف مع التغير المناخي، وتعزيز التنوع البيولوجي، بحسب وكالة الأنباء المغربية.
 
ويهدف أيضا إلى دعم خطط تهيئة الأحواض المائية لإعادة تأهيل الغابات، والحد من التعرية، والحفاظ على الموارد المائية وخصوبة التربة، وإعادة التشجير والتجديد الطبيعي المدعوم، وتعزيز السياحة البيئية.

ويسعى المغرب إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5 في المئة بحلول سنة 2030، والانتقال نحو تطوير الطاقات النظيفة والمتجددة.

 

 
 

 







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