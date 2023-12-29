الأعلى للجامعات يجتمع غدا بجامعة المنيا لإطلاق تحالف جامعات إقليم الصعيد

محمد صبحى

يعقد المجلس الأعلى للجامعات، غدا السبت، اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات والقطاعات المختلفة بالوزارة وذلك بمقر جامعة المنيا .

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع تفاصيل تنظيم امتحانات منتصف العام الدراسى 2023/ 2024، بالجامعات والتأكيد على التصحيح الفورى لنماذج اجابات الطلاب ،وكذلك الوقوف على خريطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعى .

ومن المقرر أيضا أن يتم خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات إطلاق تحالف إقليم شمال الصعيد،ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التى تم إطلاقها خلال شهر مارس الماضى.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي إنشاء 7 تحالفات إقليمية تربط الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص ورجال الأعمال والصناعة،