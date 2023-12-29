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الأرصاد: شبورة وأمطار ببعض المناطق اليوم.. والصغرى بالعاصمة 15 درجة

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 08:00 ص
الأرصاد: شبورة وأمطار ببعض المناطق اليوم.. والصغرى بالعاصمة 15 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.
 
ويشهد اليوم طقسا معتدلا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد أيضا اليوم أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث (10% تقريبا) على فترات متقطعة، وأمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس ومدن القناة بنسبة حدوث (40% تقريبا)، قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث (20% تقريبا) على فترات متقطعة.
 
وحالة البحرين، البحر المتوسط خفيف: معتدل ارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر الأحمر: معتدل ارتفاع الموج (2:15 متر).
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12.






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