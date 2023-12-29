افتتاح 4 مساجد جديدة بالبحيرة بتكلفة 7 ملايين جنيه

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم افتتاح 4 مساجد جديدة اليوم الجمعة بمراكز "إدكو- كفر الدوار- حوش عيسى- شبراخيت" بتكلفة إجمالية 7 ملايين و79 ألف جنيه وهم:

- مسجد حمد دومين - إدكو على مساحة 250 م2 بتكلفة إجمالية مليون و 579 ألف جنيه.

- مسجد كدوة شمس الدين - سيدي غازي - كفر الدوار على مساحة 282 م 2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد 6 أكتوبر - قرية عوض سمك - حوش عيسى على مساحة 121 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد الغربي - محلة قيس - شبراخيت على مساحة 700 م2 بتكلفة إجمالية مليون و 500 ألف جنيه.



