افتتاح مسجد آل قراعة بسوهاج ضمن خطة الدولة لإعمار بيوت الله.. صور

سوهاج محمود مقبول

أفتتحت اليوم الجمعة مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج بإشراف الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل مديريه أوقاف سوهاج مسجد "آل قراعة" بقرية الشواولة بإدارة أوقاف أولاد سلامة في إطار خطة الدولة لإعمار بيوت الله.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج الشيخ/ صلاح محمد بريقي مدير الدعوة والشيخ عبد الصبور عامر مدير المكتب الفني، والشيخ محمد السيد محمد مسؤول المساجد، والشيخ ياسردياب مسؤول بإدارة المتابعة، وبحضور المستشار ماهر رضوان رئيس النيابة الإدارية بسوهاج، والمنسق الإعلامي لمديرية أوقاف سوهاج الشيخ محمود أبوعقيل وذلك من باب التوسع فى العمل الدعوى وضبط العمل بالإدارات الفرعية.

ومن جانبه أكد وكيل الوزارة في تصريحات له اليوم على الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.



أفتتاح المسجد فى عهد الرئيس السيسى



المصلين بجمعة اليوم



تواجد كثيف للمصلين بالمسجد



جانب من المصلين بالمسجد



جموع المصلين خارج المسجد



وكيل اوقاف سوهاج بإفتتاح المسجد