استمرار فعاليات تدريب عضوات المشروع القومي لرياضة المرأة بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب بالشرقية، استمرار فعاليات تدريب عضوات المشروع القومي لرياضة المرأة بالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة لتدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية والالعاب الفردية والجماعية وتشجعيهن على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المحافظة تضم مركزين لتدريب عضوات المشروع القومي لرياضة المرأة بنادى السكة الحديد بمدينة الزقازيق ومركز شباب ميت يزيد بمنيا القمح وفقاً للخطة التدريبية الموضوعة ، لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لدى الفتيات وتحت إشراف فنى من خبراء الإتحاد ومتابعة إدارية من الإدارة المختصة بالوزارة والمديرية.