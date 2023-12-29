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استشهاد أكثر من 20 فلسطينيا فى غارات إسرائيلية على غزة

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 09:14 ص
استشهاد أكثر من 20 فلسطينيا فى غارات إسرائيلية على غزة قصف- أرشيفية
كتب ــ عبد الوهاب الجندى

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استشهد وأصيب، صباح اليوم الجمعة، عشرات الفلسطينيين، جراء تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي، لعدة مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية، إن 20 فلسطينيا استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال ومدفعيته عدة منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هناك عشرات المفقودين ما زالوا تحت انقاض المنازل التي استهدفتها قوات الاحتلال.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

 







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