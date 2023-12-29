إيده تتلف فى حرير.. "محمد" شاب من ذوى الهمم بالغربية يبدع فى رسم اللوحات

الغربية - محمد طارق

تعد محافظة الغربية من المحافظات المليئة بالمواهب في كافة المجالات المختلفة سواء كانت فن أو رياضة أو غيرها، وخاصة المواهب من ذوي الهمم الذين حققوا نجاحات وانتصارات كبيرة وحصدوا العديد من الجوائز، ليحطموا كافة الحواجز والصعوبات، ويضربوا أروع الأمثلة في التحدي والنجاح مهما كانت الصعوبات.

وفي هذا الصدد رصد "اليوم السابع" خلال جولته في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، موهبة لشاب يدعى محمد أحمد، في العقد الثالث من عمره، من ذوي الاحتياجات الخاصة فئة "الصم والبكم"، رفض الاستسلام وقرر التحدى والنجاح ومحاربة التنمر الذي تعرض له منذ الصغر، فأصبح فنان ورسام يبدع فى رسم اللوحات ويبهر جميع من يشاهدها.

وقالت والدته: أنه يبلغ من العمر 32 سنة، عشق الرسم عندما كان يشاهد اللوحات منذ صغره، فتعلم دون مساعدة أحد من أفراد أسرته، فكان دائما يجلس بكراسته وألوانه داخل الغرفة الخاصة به هو وشقيقته الكبري، ليخرج فى النهاية لوحة فنية رائعة، الأمر الذي جعلنا نبدء في الاهتمام والتفكير في تنمية تلك الموهبة بداخله.

وأضافت: عند بلوغه سن التعليم في المرحلة الابتدائية استطاع أن يقهر إعاقته ويحقق نجاحات كبيرة، خاصة بعدما تعرض للتنمر من أحد الأشخاص بسبب إعاقته، فتحول الموقف بداخله إلي حافز كبير للنجاح وكسر تلك الإعاقة، وإثبات أن الإعاقة ليست حاجز لتحقيق ما يتمني الشخص، وبالفعل بدأ في تطوير موهبته.

وأوضحت: بالفعل أصبح يمثل المدرسة في جميع المسابقات الفنية ويحصل علي جوائز ومراكز متقدمة في الرسم، وبعد ذلك أتم المرحلة الثانوية وبدأ في المشاركة بكورسات لتعليم الرسم لينمي موهبته، ثم ذهبنا للتقديم في كلية الفنون الجميلة فأبلغنا القائمين عليها أنهم يقبلون دبلوم الخمس سنوات للصم فقط.

وأشارت إلي أنهم بعد ذلك لم يتملكهم اليأس، فالتحق بالعديد من المعارض الفنية، وحصل علي العديد من الجوائز، منهم تكريم دولة المغرب وبعض مؤسسات الدولة المصرية، وحاليا قام برسم لوحة فنية رائعة تعبر ما بداخله عن الأحداث التي تحدث في غزة، وسيقوم بالمشاركة بها في المعرض القادم.



إحدى-اللوحات



إحدى-لوحات-محمد-أحمد



جوائز-فاز-بها-محمد



شاب-من-ذوي-الهمم-يبدع-في-الرسم-اللوحات



شاب-من-ذوي-الهمم-يبدع-في-رسم-اللوحات-1



شاب-من-ذوي-الهمم-يبدع-في-رسم-اللوحات-4



شاب-من-ذوي-الهمم-يبدع-في-رسم-اللوحات-5



شاب-من-ذوي-الهمم-يبدع-في-رسم-اللوحات-7



شاب-من-ذوي-الهمم-يبدع-في-رسم-اللوحات-8