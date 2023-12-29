اليوم السابع
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الجمعة، 29 ديسمبر 2023 01:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 5 أشخاص إثر حادث إصطدام سيارة ملاكي بالرصيف فى الفيوم

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 01:05 م
إصابة 5 أشخاص إثر حادث إصطدام سيارة ملاكي بالرصيف فى الفيوم حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي

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أصيب 5 أشخاص في حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخذوا النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث إصطدام سيارة ملاكي بالرصيف، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انه وقع عند دخلة دمو وتسبب في إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 







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