إصابة 12 شخصا فى 3 حوادث متفرقة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 12 شخصا بإصابات مختلفة ومتفرقة بالجسم، اليوم الجمعة فى 3 حوادث متفرقة ببنى سويف ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف ، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود 3 بلاغات عن وقوع حوادث متفرقة بأنحاء المحافظة، مما أسفر عن إصابة 12 شخص .

وأصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية بدائري سدس اتجاه ببا ونقلت سيارات الإسعاف كلا من محمد عبد الطيف طه 61 سنة، مصاباً باشتباه مابعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيسر، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد عماد محمد محمد 17 سنةمصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس طوله حوالي 10 سم، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وغاده رجب محمد خميس 16 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، جمال فوزي كامل 60 سنة مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومصطفى جمال رجب 22 سنة مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليسرى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وطنية سيد محمد 39 سنة مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بمدخل قمن العروس بمركز الواسطى، نقلت سيارات الإسعاف كلا من عمر محمد رمضان 28 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وعبد الرحمن محمد دسوقي 24 سنة، مصاباً باشتباه ونزيف بالمخ وغيبوبة تامة، ومحمد محمد 22 سنة، مصاباً باشتباه نزيف على المخ وتم نقلهم إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

وفي الحادث الثالث أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجتين بخاريتين بجوار حديقة الشلال بمدينة بنى سويف ونقلت سيارات الإسعاف كلا من أسامة وحيد شاكر 19 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد الرحمن حسين عبد الرحمن 19 سنة مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد خالد محمود 17 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.