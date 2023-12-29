إصابة طفل برصاص الاحتلال فى كفر قدوم شرق قلقيلية

أصيب طفل بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين، ما أدى لإصابة طفل (16 عاما)، بالرصاص بالبطن، جرى نقله الى مستشفى قلقيلية لتقي العلاج.

وأكدت، أن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، عولجوا جميعهم ميدانيا.