اليوم السابع
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إزاى تحافظ على نفسك أثناء القيادة على الطرق السريعة خلال الشبورة

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 02:00 ص
إزاى تحافظ على نفسك أثناء القيادة على الطرق السريعة خلال الشبورة شبورة -ارشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.
 
ووضعت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من الإرشادات للوقاية من حوادث الطرق التى تحدث بسبب ظهور الشبورة الكثيفة لسلامة قائدى السيارات.
 
ولمتابعة حركة المركبات بصفة مستمرة من خلال التالى:
 
- تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.
 
- أضاءة  أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.
 
- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.
 
- فتح زجاج السيارة لمنع تكثف الماء بداخلها.
 
- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية، وليس فى حدود السرعة القانونية، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.
 
- استعمل مساحات المطر.
 
- استخدم آلة التنبية على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.
 
- عدم التوقف في منطقة الشبورة.
 
- فى حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدًا تمامًا عن نهر الطريق، مع تشغيل كافة الأنوار وتثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة، وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.
 
- الشبورة غالبًا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغى تغيير السرعة فى حالة وجود الشبورة.
 
- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.
 
- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدًا بالخطوط البيضاء.
 
- عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى.
 
- رجل المرور يؤدى عمله ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحة حتى تصل إلى أسرتك سالمًا.
 
- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 0122111000.

 

 







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