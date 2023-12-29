إزالة تعديات وإشغالات وأعمال صيانة بالوحدات المحلية فى أسوان.. صور

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، 3 حالات تعدى بنطاق قروى أبو الريش بمساحة 780 م2 ، بمشاركة العاملين بالوحدة المحلية ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

ونظمت الوحدة المحلية حملات متتالية بعدد من المناطق بنطاق أحياء غرب وجنوب وشرق والصداقة الجديدة إستهدفت رفع للإشغالات لأكثر من 236 حالة إشغال، وتحرير 14 محضر إشغال طريق ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والكنس، مع إزالة المقاهى العشوائية.

جاء ذلك وسط مشاركة وإشراف من نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء، ومشروع النظافة، وأيضاً العاملين والفنيين بالوحدة المحلية بالتعاون مع قسم شرطة المرافق، ومباحث المرافق.

وتوازى مع ذلك متابعة الوحدة المحلية لقرية غرب أسوان الأعمال الجارية بقطاع مياه الشرب من خلال تنفيذ مشروع الإحلال والتجديد ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة "، وتم كذلك متابعة أعمال الصيانة لأعمد الإنارة وتركيب الكشافات الليد الموفرة بمناطق حى المحمودية ، والنجع القبلى والبحرى بجزيرة أسوان.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، حملة مكبرة إستهدفت رفع الإشغالات بواقع 95 حالة إشغال من أمام المحلات ، وتحرير محاضر لإشغال الطريق.

وتمكنت الوحدة المحلية لمدينة السباعية من رفع التراكمات والمخلفات على الترع والمصارف بواقع 35 طن تراكمات ومخلفات زراعية وذلك بنطاق ترعة الجانبية بالمدينة ، مع تسيير الحركة المرورية على جانبى الترعة بالشكل المطلوب.