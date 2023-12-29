أونروا: جنود إسرائيليون أطلقوا النار على قافلة مُساعدات

أ ش أ

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة، أن جنودًا إسرائيليين أطلقوا النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال قطاع غزة على طريق حدده جيش الاحتلال لها.

وقال توماس وايت مدير شؤون "أونروا" بغزة - في تدوينة نشرها عبر حسابه بمنصة "إكس" - "أطلق جنود إسرائيليون النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال قطاع غزة على طريق حدده الجيش الإسرائيلي".. مضيفا أن "قائد قافلتنا الدولية وفريقه لم يصابوا بأذى، لكن أصيبت شاحنة واحدة بأضرار"، مشددا على أنه ينبغي عدم استهداف عمال الإغاثة نهائيا.

وذكرت "أونروا" أمس /الخميس/ أن قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، حيث أن 40% من السكان معرضون الآن لخطر المجاعة.. مضيفا أن "كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثا عن الغذاء والماء"، موضحة أن 150 ألف فلسطيني أجبرتهم إسرائيل على الهجرة من المناطق الوسطى من قطاع غزة "ليس لديهم مكان يذهبون إليه".