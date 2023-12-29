

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و953 دبابة و11 ألفا و103 مركبات مدرعة و8 آلاف و417 من النظم المدفعية و938 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و620 من أنظمة الدفاع الجوي و329 طائرة مقاتلة و324 مروحية و23 سفينة حربية، فضلا عن 1215 مركبة وخزانات وقود، بالإضافة إلى 1247 معدة خاصة و6 آلاف و539 طائرة مسيرة وإسقاط 1620 صاروخ كروز وغواصة واحدة".



ومن جهة أخرى، أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم، أن أوكرانيا قصفت المنطقة أكثر من 60 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.



وأوضح جلادكوف، أن القوات الأوكرانية قصفت المنطقة باستخدام المدفعية وقذائف الهاون والطائرات المسيرة على مناطق مأهولة بالسكان في منطقة بيلجورود المتاخمة لأوكرانيا خلال اليوم الماضي، وأن القصف الأوكراني أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، وأدى إلى وقوع خسائر مادية جراء الهجمات الأوكرانية.